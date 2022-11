Questa volta l'Italia del tennis non trova il miracolo: gli azzurri vengono sconfitti in semifinale di Coppa Davis dal Canada e rimandano ancora l'appuntamento con la finale, raggiunta l'ultima volta nel 1998. Sonego si è confermato in grande forma e ha battuto Shapovalov nel primo incontro, nel secondo invece Musetti è caduto sotto i colpi di Auger Aliassime. Quest'ultimo è stato decisivo nel doppio vinale vinto con Pospisil: a nulla è valso il sacrificio di Berrettini, in campo con Fognini nonostante le condizioni precarie per il forfait di Bolelli. Il Canada raggiunge quindi la seconda finale nel nuovo formato della Coppa Davis e domani affronterà l'Australia.