Coppa del Re, di seguito tutti i risultati odierni.



Alfaro-Cartagena 0-1: Ortuno

Arnedo-Baleares 1-1 (5-4 dcr): Ogumka (B), Arpon (A)

Atl. Paso-Murcia 1-1 (4-3 dcr): Carrasco (M), Zabaleta (A)

Manresa-Pontevedra 1-3: AG Vazquez (M), 2 Abelenda (P), Pino (P)

Diocesano-Saragozza 1-0: Keen

Hercules-La Nucia 2-4: Pina (L), Truyols (H), Harper (H), 2 Raigal (L), Romeraù

Huelva-Burgos 0-0 (3-4 dcr)

Ibiza-Rayo Majadahonda 3-1: Casado (R), Bernal (I), Adell (I), Penafort (I)

Las Rozas-Eibar 0-3: 2 Blanco, Munoz

Lealtad-Tenerife 0-2: Alassan, Elady

Mollerussa-Rayo Vallecano 1-3: Bebe (R), Magno (M), Mendez (R), Camello (R)

Pena Deportiva-Malaga 1-1 (9-8 dcr): Cristeto (P), Sol (M)

Quintanar-Girona 1-2: Riquelme (G), Megias (Q), Stuani (G)

Torrelavega-Oviedo 2-3: 2 Baston (O), Marotias (T), Chamorro (T), Sangalli (O)

Torremolinos-Huesca 2-2 (6-4 dcr): Lopez (T), Chamorro (T), Escriche (H), Villar (H)

Union Adarve-Linares 1-2: Callejon (L), Garcia (L), Borja (U)

Vimenor-Mirandes 0-2: Lopez (M), Marcos Paulo (M)

Algar-Celta Vigo 1-6: Munoz (A), Cervi (C), Perez (C), Rodriguez (C), Larsen (C), Galan (C), Vazquez (C)

Cirbonero-Intercity 0-1: Galvez

Velarde-Siviglia 0-2: Nianzou, Mir

Teruel-Las Palmas 0-1: Pejino

San Juan-Numancia 0-2: Carrillo, Mesa

Coruxo-Eldense 1-1 (2-3 dcr); Chiqui, Montes

Ourense-Alcorcon 1-1 (1-2 dcr); Kanteh, Dalmau

Yeclano-Granada 2-3: Miquel, Sanchez, Molina, Gabri, Revilla

Lleida-Alaves 0-1: Hara

Utebo-Merida 2-3 (2-2 dcr): Ruiz, Berto, Aso, Sandoval

Union-Cadice 3-2: Perez, Nacho, Negredo, Perez, Nacho

San Roque-Getafe 2-3 (2-2 dts) Vazquez, Latasa, Unai, Santisteban

Cazalegas-Real Sociedad 1-4: Navarro, Rivera, Sorloth, Sorloth, Merino

Alzira-Athletic Club 0-2: Berenguer, Williams

Arenteiro-Almeria 2-0: Escobar, Rafa Mella