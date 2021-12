In Spagna si giocano i 32esimi di finale di Coppa del Re in questo martedì: passa il turno a fatica il Celta Vigo, 2-1 ai supplementari con Andorra, avanti anche Girona ed Espanyol. Cade l'Alaves sul campo del Linares, Levante eliminato ai rigori dall'Alcoyano.



I RISULTATI



Andorra-Celta Vigo 1-2 - dopo i tempi supplementari

14' Fontan (C), 39' Vilanova (A), 118' Mina (C).



San Sebastian Reyes-Fuenlabrada 0-1 - dopo i rigori



Huesca-Girona 0-1

22' Calavera (G).



Rayo Majadahonda-Malaga 1-0

60' Sanchez (RM).



Saragozza-Burgos 2-0

34' Eguaras (S), 51' Adrian (S).



Alcoyano-Levante 4-3 - dopo i rigori

5' e 44' El Ghezouani (A), 23' e 68' Gomez (L), 55' Blanco (A), 61' Soldado (L).



Linares-Alaves 2-1

19' Etxaniz (L), 67' Sylla (A), 73' Copete (L).



Palencia-Espanyol 1-2

6' Sualdea (P), 46' Wu Lei (E), 86' Gomez (E).