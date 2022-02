Serata di Coppa del Re in Spagna. Il debutto di Vedat Muriqi, arrivato dalla Lazio, non basta al Maiorca: fuori ai quarti di finale, basta un rigore di Trejo per mandare avanti il Rayo Vallecano. In semifinale va anche il Valencia, che supera 2-1 non senza fatica il Cadice: decisivo Hugo Duro, che serve l'assist a Guedes e poi realizza il gol vittoria.



Rayo Vallecano-Maiorca 1-0

44' rigore Trejo (R).



Valencia-Cadice 2-1

24' Guedes (V), 54' rigore Perez (C), 79' Duro (V).