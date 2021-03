Serviva l'impresa e impresa è stata, carica di emozioni e non senza polemiche. Il Barcellona riesce a ribaltare il 2-0 subito nella gara di andata contro il Siviglia e nella semifinale di ritorno di Coppa Del Re si impone ai supplementari per 3-0 e vola in finale.



Apre le marcature un super gol di Ousmane Dembelé al 12esimo ma è nella ripresa che succede di tutto. Lopetegui si gioca 3 cambi al 54esimo che spostano gli equilibri della gara e al 73' Ocampos ha l'occasione di chiudere del tutto i discorsi qualificazione, ma si fa parare da Ter Stegen il rigore del possibile 1-1. E così nei minuti finali prima Fernando si fa buttare fuori per doppio giallo e poi al 94esimo è Piqué a mandare la gara ai supllementari.



Nei primi minuti dell'extra-time con il Barcellona in 11 contro 10 è Braithwaite a trovare la rete del 3-0 su assisti di Jordi Alba. Il finale è un festival del cartellino giallo con de Jong espulso dalla panchina e il Barcellona che passa il turno e accede alla finale.