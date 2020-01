Non solo Liga: dopo le partite degli scorsi giorni, prosegue con altre due gare il programma degli ottavi di finale di Coppa del Re che vedono scendere in campo due protagoniste della massima serie spagnola. Apre alle 19 il Barcellona in crisi di Quique Setien, che dopo la sconfitta di Valencia che gli è costata la vetta in campionato, riceve al Camp Nou il Leganes penultimo in classifica: nei sedicesimi i blaugrana hanno eliminato l'Ibiza, gli ospiti l'Ebro. Alle 21 tocca al Siviglia, che fa visita alla favola Mirandes: i padroni di casa, a metà classifica nella Liga 2, sono reduci dall'eliminazione ai rigori del Celta Vigo, mentre gli andalusi, terzi in campionato, hanno fatto fuori Bergantinos, Escobedo e Levante.





h 19 Barcellona-Leganes LIVE



h 21 Mirandes-Siviglia LIVE