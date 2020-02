E’ terminata da pochi minuti la sfida tra Athletic Bilbao e Granada, valida per l’andata della prima semifinale di Coppa del Re. Al San Mamés trionfano i padroni di casa per 1-0, con la rete di Iker Muniain al 42'. Per il classe ’92 è la prima rete in questa competizione. L’altra semifinale andrà in scena domani sera con il match tra Real Sociedad e Mirandes, mentre la semifinale di ritorno tra i baschi e i Nazariés si giocherà giovedi 5 marzo.