Torna El Clasico. Stasera, alle 21, Real Madrid e Barcellona si affrontano nella gara d’andata delle semifinali di Coppa del Re. I Blancos di Ancelotti, campioni del mondo in carica, arrivano dal pareggio per 1-1 nel derby contro l’Atletico Madrid e cercano il successo in coppa per ravvivare il rush finale di stagione. Per la squadra di Xavi, dopo l’eliminazione in Europa League è arrivata invece una sconfitta in Liga contro l’Almeria, che ha interrotto una striscia di 13 risultati utili consecutivi. Il ritorno è in programma il prossimo 5 aprile al Camp Nou.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr..



Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Araujo, Kounde, Alonso, Balde; Busquets, De Jong, Kessie; Raphinha, Ferran Torres, Gavi.



LA DIRETTA



1': Pronti, via ed è subito Real: i Blancos sfiorano il vantaggio con Modric, lanciato a rete da Carvajal.