Il Real Madrid sta già pensando le mosse in vista dell'estate e tra i reparti più in aria di vedere nuovi innesti c'è il centrocampo. Nel mirino della dirigenza castigliana c'è Bruno Guimaraes, 25enne brasiliano del Newcastle acquistato poco più di un anno fa per oltre 40 milioni di euro dal Lione. Lo riporta il Mundo Deportivo.