Altra grossa sorpresa nei quarti di finale della Coppa del Re. La Real Sociedad cala il poker al Bernabeu e fa fuori il Real Madrid, a cui non bastano i gol di Marcelo, Vinicius e Nacho. I padroni di casa allenati da Zidane vengono trafitti dai giovani talenti nordici Odegaard (norvegese di proprietà del Real Madrid) e Isak, svedese ex Borussia Dortmund. In rete anche Merino sempre per gli ospiti, che chiudono la gara in dieci uomini per l'espulsione di Gorosabel nei minuti di recupero.

Alle ore 21 si gioca Athletic Bilbao-Barcellona.