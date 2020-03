Grazie al provvidenziale gol di Berchiche, che gli ha permesso di avere la meglio sul Granada nella doppia sfida di semifinale, l’Athletic Bilbao ha raggiunto la Real Sociedad in finale di Coppa del Re. Una finale certamente inaspettata rispetto a quelle che potevano essere le previsioni di inizio stagione, ma soprattutto un match storico: sì, perché per la prima volta dopo 93 anni l’atto conclusivo della coppa nazionale sarà tutto basco.



L’ultimo precedente risale infatti al 1927, quando allo stadio Torrero di Saragozza (oggi non più esistente) si affrontarono la Real Unión di Irún e l’Arenas Club di Getxo, due club attualmente relegati in Segunda División B, la terza serie spagnola. Ma in quel periodo, quasi agli albori della storia del calcio, le squadre basche erano decisamente competitive e contendevano i trofei nazionali a Real Madrid e Barcellona. Ciò era reso possibile dalla travolgente passione per il football da parte del popolo basco, oltre che dal suo orgoglio e dalla sua ferrea capacità organizzativa.



Fattori che in effetti non sono mai venuti meno, se pensiamo che un club come l’Athletic Bilbao è l’unico, insieme a Real e Barça, a non essere mai retrocesso in seconda divisione. E questo nonostante il fatto che si autoimponga per statuto di tesserare solo giocatori nati o formatisi calcisticamente nel Paese Basco (territorio che, considerata anche la parte francese, mette insieme poco più di 3 milioni di abitanti: in pratica un mezzo miracolo!).



La Real Sociedad è un po’ meno rigida sotto questo punto di vista, ma comunque anche il grosso della sua rosa è composto da elementi plasmati in casa, a partire dal quel Mikel Oyarzabal che ha segnato anche nella semifinale di ritorno contro il Mirandés ed è nel frattempo conteso dalle big di mezza Europa.



La finale sarà una grande occasione, da parte di entrambe le squadre, per tornare a inserire il proprio nome nell’albo d’oro della competizione. La Real Sociedad non vince infatti la Coppa del Re dal 1987 (ultimo titolo in assoluto per i biancazzurri di San Sebastián), l’Athletic Bilbao dal 1984, quando centrò uno storico double con la Liga.



Si tratterebbe inoltre del primo trofeo per entrambi gli allenatori, Gaizka Garitano e Imanol Alguacil, baschi pure loro, oltre che per gran parte dei calciatori nella rosa delle due squadre. Ci sono insomma tutti gli ingredienti per una sfida memorabile. Appuntamento (salvo rinvii, ché di questi tempi non si sa mai) il 18 aprile allo stadio de La Cartuja di Siviglia.