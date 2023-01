FC Barcelona Goal



Kessie



pic.twitter.com/ufeBvubJbS — Barça Spaces (@BarcaSpaces) January 19, 2023

Il, fresco vincitore della Supercoppa di Spagna nel Clasico, passa il turno anche agli ottavi di. in casa delfinisce. Segna anche Franck: il suo inserimento viene pescato da una pennellata di Raphinha e l'ex mediano del Milan insacca di testa. Lo stessoaveva aperto le marcature nel primo tempo proprio su assist di Kessie che qualche minuto dopo ha messo in porta anche, in uno dei suoi due gol.Il centrocampista ivoriano è però al centro di diverse voci di mercato che lo vedrebbero di ritorno a Milano, sponda nerazzurra, in una sorta di Calhanoglu-bis. Secondo diversi media spagnoli, infatti,stanno valutando unofra Kessie e il regista dell'Inter Marcelo. I blaugrana vorrebbero in questo modo risolvere la questione dell'erede diche a fine stagione potrebbe lasciare la Catalogna e allo stesso tempo registrare una plusvalenza cedendo Kessie, che si è rivelato un'operazione di mercato poco sensata per le caratteristiche di gioco di Xavi.. Chissà che nel prossimo derby il turco non possa avere manforte sia in mediana che fuori dal campo dal suo ex compagno in rossonero.Di seguito il gol di Kessie.