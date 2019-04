Il successo del Rennes sul Paris Saint-Germain nella finale di Coppa di Francia sabato sera (gli uomini di mister Stéphan hanno vinto ai rigori dopo aver rimontato da 0-2 a 2-2) ha rappresentato una gustosa vendetta per Hatem Ben Arfa, messo fuori rosa dal PSG la scorsa stagione e col quale è attualmente in corso una causa per mobbing. Queste le parole di Ben Arfa dopo la vittoria: "Questo è un momento particolare, soprattutto per Nasser Al-Khelaifi (presidente del PSG, ndr). Nella vita non bisogna mai sottovalutare gli avversari e mancare di rispetto alle persone: prima o poi torneranno più forti. Un giorno, anche Adrien Rabiot farà male al PSG con la maglia di un'altra squadra."