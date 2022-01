Amiens e Versailles espugnano i campi di Nancy e Tolosa. Le altre due gare in Coppa di Francia si decidono ai rigori: l'ex interista Gravillon tradisce il Reims dal dischetto e fa gioire il Bastia, l'ex napoletano Milik porta in vantaggio il Marsiglia e poi non sbaglia dagli 11 metri così come l'ex romanista Under eliminando il Montpellier.



Coppa di Francia:



Nancy-Amiens 0-2

15' Lusamba, 38' Arokodare



Tolosa-Versailles 0-1

79' Djoco



Reims-Bastia 1-1 (4-6 dopo i calci di rigore)

37' Ekitike (R), 71' Salles Lamonge (B)



Marsiglia- Montpellier 1-1 (6-5 dopo i calci di rigore)

74' Milik (Ma), 80' Makouana (Mo)