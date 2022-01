Si sono giocati in questa domenica i sedicesimi di finale della Coppa di Francia: passano al turno successivo il Brest (a segno Faivre, cucchiaio su rigore), il Monaco e il Marsiglia (reti per Milik e Under).



I RISULTATI



Brest-Bordeaux 3-0

36' Mounie (Bre), 81' rigore Faivre (Bre), 90+4' Le Douaron (Bre).



Cannes-Tolosa 0-1

52' Ratao (Tol).



Nantes-Vitre 2-0

25' Blas (Nan), 67' Geubbels (Nan).



Versailles-La Roche 4-0

8' Ibayi e 12' (Ver), 26' Traore (Ver), 42' Diouf (Ver).



Bastia-Clermont 2-0

25' Santelli (Bas), 70' Robic (Bas).



Bergerac-Creteil 1-0 dopo i rigori



Montpellier-Strasburgo 1-0

20' Ristic (Mon).



Nancy-Rennes 2-1 dopo i rigori

58' Doku (Ren), 78' Biron (Nan).



Jura Sud-St.Etienne 1-4

7' Nade (Eti), 13' Nordin (Eti), 78' Moura (Jur), 82' rigore Sako (Eti), 86' Boudebouz (Eti).



Linas-Montlhery-Amiens 3-4 dopo i rigori

48' Gnahore (Ami), 50' Akolo (Ami), 53' Lahne (Ami), 64' e 70' Bouvil (Lin), 90+2' Sylla (Lin).



Quevilly Rouen-Monaco 1-3

33' Ben Yedder (Mon), 37' e 58' Volland (Mon), 43' Sidibe (Que).



Thaon-Reims 0-1

90+3' Hornby (Rei).



Chauvigny-Marsiglia 0-3

29' Milik (Mar), 41' Under (Mar), 80' Harit (Mar).