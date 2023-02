Serata di grande spettacolo in Coupe de France, protagonista con gli ottavi di finale della competizione. A rubare la scena, è stata sicuramente Marsiglia-PSG – prime due delle classe in Ligue 1 – con l’Olympique che ha eliminato i parigini con il risultato di 2-1. A firmare il successo due ex Serie A come Alexis Sanchez e Ruslan Malinovskyi. A nulla è servito il colpo di testa di Sergio Ramos.



Grande sfida anche tra Lione e Lille, con i padroni di casa che hanno avuto la meglio solo dopo la lotteria dei calci di rigore. Dopo l’iniziale 1-2, firmato Cherki e Lacazette, il tiro dagli undici metri di Jonathan David e la rete siglata da Zhegrova hanno riportato l’incontro in parità. A decidere la partita, gli errori dal dischetto di Bayo e di Timothy Weah. Continuano, invece, le favole firmate da Grenoble e Rodez, squadre provenienti dalla Ligue 2.



Di seguito, i risultati di tutti gli incontri disputati quest’oggi.



Angers-Nantes 1-2 dcr

Auxerre-Rodez 2-3

Lione-Lille 3-2 dcr

Paris FC-Annecy 1-2 dcr

Tolosa-Reims 3-1

Vierzon-Grenoble 0-1

Marsiglia-PSG 2-1