Quarti di finale di Coppa di Francia, con due partite in programma in questo mercoledì: il PSG accede alle semifinale in scioltezza, rifilando sei reti al Dijon. Big match in serata tra Lione e Marsiglia:



h. 18.30

Dijon-PSG 1-6

1' autogol Lautoa (P), 13' Chouiar (D), 44' Mbappé (P), 50' T. Silva (P), 56' Sarabia (P), 86' autogol Coulibaly (P), 90+1' Sarabia (P).



h. 21.05

Lione-Marsiglia 0-0