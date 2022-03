Servono i tiri dal dischetto per decretare la seconda finalista della Coppa di Francia: si tratta del Nantes, che dopo il pareggio per 2-2 maturato all'interno dei 90' più supplementari elimina il Monaco. In gol per i canarini Moutoussamy e un autogol di Sidibé, per i biancorossi Maripàn e Boadu.