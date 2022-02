Riparte la Coppa di Francia, una delle poche competizioni che non si è fermata neanche durante l’ultima sosta per le nazionali. Tra le big rimaste in gioco c’è il Monaco, che nei quarti di finale affronta questa sera alle 21 al Louis II una formazione di Ligue 2, l’Amiens. Gli uomini guidati da Philippe Clement avrebbero in teoria la strada spianata verso la finale: in caso di successo se la vedranno con la vincente della sfida tra Nantes e Bastia.



h 21 Monaco-Amiens