E' Justin Kluivert show a Nizza: l'ex Roma firma una doppietta nel quarto di finale di Coppa di Francia contro il Marsiglia e trascina i rossoneri in semifinale. il 4-1 finale porta la firma del figlio d'arte e di Gouiri e Delort. A nulla è valso l'autogol pro Marsiglia che aveva aperto le marcature, la squadra degli altri ex Roma Under e Pau Lopez esce dalla Coppa.