Non solo Ligue 1, continua il programma degli ottavi di finale di Coppa di Francia: dopo le gare degli scorsi giorni, questa sera alle 20.55 presso l'Allianz Riviera di Nizza si affrontano i padroni di casa guidati da Patrick Vieira e il Lione di Rudi Garcia. Sfida tra due squadre di massima serie: i padroni di casa, che ai sedicesimi di finale hanno eliminato il Red Star, sono in forma, visto che in campionato hanno ottenuto 7 punti nelle ultime tre gare giocate. Stanno molto bene anche gli ospiti che in Ligue 1 arrivano da due vittorie consecutive. In Coppa di Francia, l’OL ha eliminato il Nantes. Le due squadre si sono già affrontate in campionato lo scorso novembre: in quell’occasione, vittoria casalinga del Lione.





h 20.55 Allianz Riviera, Nizza-Lione LIVE