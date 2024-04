Il solito Mbappé segna al Rennes e regala la finale di Coppa di Francia al Psg: ora il Lione per il primo trofeo

un' ora fa



Fa tutto Mbappé, al solito. Il Psg batte il Rennes 1-0 grazie a una rete della sua stella - che prima aveva sbagliato un rigore - e porta a casa la sfida valevole per le semifinali di Coppa di Francia. Passato il turno, la squadra di Luis Enrique affronterà in finale il Lione in una classica del calcio d'oltralpe che metterà in palio il trofeo.



Con il campionato già di fatti in tasca e dei quarti di finale di Champions League ancora da giocarsi tra una settimana con il Barcellona, per i parigini potrebbero aprirsi succosi scenari in questo finale di stagione. Donnarumma e compagni infatti partono da sfavoriti in Europa ma potrebbero addirittura centrare un Triplete che avrebbe i contorni dell'impresa, prima di salutare Kylian promesso sposo del Real Madrid.