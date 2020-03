Dopo la roboante vittoria del PSG, che ieri ha asfaltato il Lione eurorivale della Juve, questa sera si decide la seconda finalista di Coppa di Francia: va in scena l'ultima semifinale, di fronte alle ore 20.55 presso lo stadio Geoffroy Guichard il Saint Etienne, in grave difficoltà in campionato, e il Rennes di Mbaye Niang, vera sorpresa di questa stagione francese e in piena lotta per un posto in Europa.



h 20.55: Saint Etienne-Rennes LIVE