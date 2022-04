Petersen, Hofler e Grifo: questi i tre marcatori nel 3-1 rifilato dal Friburgo all'Amburgo nella prima finale di DFB Pokal, la Coppa di Germania. Inutile il gol nel finale di Glatzel per i padroni di casa. Una partita senza storia, giocata tra squadre di categorie differenti nonostante l'Amburgo sia una nobile decaduta del calcio teutonico. Partita chiusa in 35 minuti, poi la gestione: ora il Friburgo attende in finale una tra Lipsia e Union Berlino, in campo domani sera.