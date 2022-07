Poche sorprese nella seconda giornata della Coppa di Germania. Nella prima dei trentaduesimi di finale della DFB-Pokal, tante big avevano salutato la competizione in anticipo. Negli undici match di oggi invece pronostici rispettati, tranne per l'Hertha Berlino. La squadra della capitale ha perso 10-9 ai calci di rigore contro il Braunschweig. Successi per Schalke 04, Bielefeld, Friburgo, Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim e Mainz.