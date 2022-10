Prosegue il programma dei sedicesimi di finale della DFB Pokal, la Coppa di Germania: il Borussia Dortmund passa non senza fatica sul campo dell'Hannover grazie a un autogol e a un rigore di Bellingham. Il Bayern Monaco rimonta e vince largamente in casa dell'Augsburg, Stoccarda travolgente contro l'Arminia Bielefeld (6-0), l'Union Berlino non si ferma più e vola agli ottavi.



Friburgo-St. Pauli 2-1 dopo i supplementari

42' Daschner (SP), 90+3' Ginter (F), 119' Gregritsch (F).



Hannover-Borussia Dortmund 0-2

11' autogol Arrey-Mbi (D), 71' rigore Bellingham (D).



Paderborn-Werder Brema 3-2 dopo i rigori

22' Platte (P), 42' Conteh (P), 65' Bittencourt (B), 84' Weiser (B).



Sandhausen-Karsruher 3-2 dopo i rigori

8' autogol Ambrosius (S), 44' Zhirov (S), 58' rigore Wanitzek (K), 72' Breithaupt (K).



Augsburg-Bayern Monaco 2-5

9' Pederssen (A), 27' Choupo-Moting (B), 53' Kimmich (B), 59' Choupo-Moting (B), 65' autogol Upamecano (A), 74' Musiala (B), 90+1' Davies (B).



Regensburg-Dusseldorf 0-3

5' Peterson (D), 16' Kownacki (D), 45+1' Iyoha (D).



Stoccarda-Arminia Bielefeld 6-0

20' Stenzel (S), 24' Endo (S), 29' Pfeiffer (S), 39' Silas (S), 52' Pfeiffer (S), 67' Guirassy (S).