Tante big in campo anche stasera nel secondo turno di Coppa di Germania. Il Borussia Dortmund rischia la figuraccia con l'Union Berlino e ha bisogno di un rigore all'ultimo minuto dei supplementari di Reus per superare il turno; il Bayer Leverkusen travolge il Borussia Monchengladbach con un roboante 5-0 (doppietta di Bellarabi), mentre lo Schalke 04 elimina il Colonia solo dopo i calci di rigore. Avanzano Werder Brema e Norimberga, esce di scena il Friburgo, mentre l'RB Lipsia si impone per 2-0 sull'Hoffenheim grazie a una doppietta di Werner.