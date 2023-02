La serata di calcio internazionale si è arricchita con gli ottavi di finale di Coppa di Germania (DFB Pokal). Grande protagonista il Borussia Dortmund che ha avuto il meglio del Bochum per 2-1. Un match equilibrato, deciso dal maggiore talento dei gialloneri: Emre Can e Marco Reus hanno firmato il successo. A nulla è servito il rigore realizzato da Stoger.



Nell’altra sfida di giornata, il Norimberga – pur rimanendo in 10 a causa della doppia ammonizione di Flick - ha superato il Fortuna Dusseldorf dopo i calci di rigore: decisivo l’errore di Niemiec dagli 11 metri.