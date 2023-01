Al via il programma degli ottavi di finale di DFB Pokal, la Coppa di Germania, con due partite in programma: lo Stoccarda vince in casa del Paderborn con una rimonta thriller, l'ex Fiorentina Gil Dias pareggia all'86' mentre Guirassy firma il gol vittoria in pieno recupero. Passa in rimonta anche l'Union Berlino, 2-1 al Wolfsburg tra le mura di casa.



Paderborn-Stoccarda 1-2

3' autogol Mavropanos (P), 86' Gil Dias (S), 90+5' Guirassy (S).



Union Berlino-Wolfsburg 2-1

5' Waldschmidt (W), 12' Knoche (U), 79' Behrens (U).