Erling Braut Haaland segna ancora, ma non riesce a evitare l'eliminazione del Borussia Dortmund dalla Coppa di Germania. L'attaccante norvegese entra nella ripresa e segna anche contro il Werder Brema, ma il suo Dortmund perde 3-2. In serata è arrivato anche il primo gol con la maglia dell'Hertha per Krzysztof Piatek, ma lo Schalke ha rimontato e vinto 3-2 ai supplementari.



Werder Brema-Borussia Dortmund 3-2: 16' Selke, 30' Bittencourt, 67' Haaland (B), 70' Rashica, 78' Reyna (B)



Schalke 04-Hertha Berlino 3-2 d.t.s. (2-2): 12' Kopke (H), 39' Piatek (H), 76' Caligiuri, 82' Harit, 115' Raman