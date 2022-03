Quarti di finale di DFB Pokal (Coppa di Germania) in questo mercoledì sera, con tre incontri in programma. L'Amburgo supera solo ai rigori il Karlsruher, tutto facile invece per il Lipsia che si impone 4-0 ad Hannover con la doppietta del solito Nkunku e vola in semifinale. Anche il Friburgo ha bisogno della lotteria dei rigori per fare festa sul campo del Bochum, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari.



Amburgo-Karlsruher 3-2 dopo i rigori

40' Heise (K), 50' Hofmann (K), 52' e 90+1' Glatzel (A).



Hannover-RB Lipsia 0-4

17' e 22' Nkunku (L), 67' Laimer (L), 73' A. Silva (L).



Bochum-Friburgo 1-2 dopo i rigori

51' Petersen (F), 64' Polter (B).