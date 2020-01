Il Paris Saint-Germain vince 6-1 contro il Saint-Etienne nei quarti di finale della Coppa di lega francese. Brilla Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter a segno per tre volte nel match: è la prima tripletta con la maglia del PSG. L’argentino sblocca il match al 2’, poi si ripete al 49’ e al 57’ e regala anche l’assist a Mbappé per il 6-0 al 67’. In mezzo il secondo gol di Neymar al 39’ e un autogol di Moulin al 44’. Di Cabaye il gol della bandiera degli ospiti. Per Icardi, sono 17 reti in 19 partite stagionali con la maglia del PSG.







Questi tutti i risultati di giornata della competizione:



Lione-Brest 3-1 - Dembele 19’ (L); Aouar 55’ (L); Grandsir 85’ (B); Jean Lucas 91’ (L).



Lille-Amiens 2-0 - Luiz Araujo 50’ (L); Osimhen 58’ (L).