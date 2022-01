Due sconfitte in una settimana. Il Tottenham perde di nuovo con il Chelsea, che diventa una vera e propria bestia nera per Antonio Conte. Dopo la gara di sette giorni fa in campionato, i Blues vincono 1-0 nella semifinale di Coppa di Lega e volano in finale dove affronteranno una tra Liverpool e Arsenal (domani l'andata, il 20 il ritorno). A decidere la gara è stato un gol dell'ex romanista Rudiger al 18'. A poco meno di mezz'ora dalla fine, il Var ha annullato il gol del pareggio ad Harry Kane. E così, il Tottenham di Conte, esce dalla competizione e il Chelsea è la prima finalista.