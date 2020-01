Non riesce al Manchester United l'impresa di ribaltare il 3-1 subito all'andata nel derby contro il Manchester City e cede il passo agli uomini di Guardiola che si qualificano alla semifinale della Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese.



A Solskjaer non basta il gol segnato da Nemanja Matic, poi espulso nella ripresa e i Citizens centrano l'accesso alla terza finale di Carabo Cup consecutiva in cui affronteranno l'Aston Villa di Pepe Reina.