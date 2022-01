Il Chelsea è la prima finalista della Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese: ieri i Blues hanno vinto 1-0 contro il Tottenham di Conte dopo il 2-0 dell'andata e si sono qualificati alla finalissima. Insieme a loro ci sarà una tra Liverpool e Arsenal, che stasera alle 20.45 si sfideranno nell'andata dell'altra semifinale (il ritorno è in programma giovedì prossimo, 20 gennaio). In campionato non c'è stata partita: i Reds hanno vinto 4-0; e quattro sono anche i gol che la squadra di Klopp ha segnato nell'ultima gara di FA Cup contro lo Shrewsbury, club di terza divisione. La squadra di Arteta, invece, è stata clamorosamente eliminata dalla FA Cup dal Nottingham Forrest (Championship, seconda divisone) e prima ancora aveva perso con il City in campionato.