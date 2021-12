Torna in campo la EFL Cup, Coppa di Lega inglese, con i quarti di finale in questo mercoledì: il Liverpool rimonta con il pareggio al 95' di Minamino e supera il Leicester ai calci di rigore, la squadra di Klopp affronterà l'Arsenal in semifinale. Passa anche il Tottenham contro il West Ham e Conte si prepara a sfidare il passato: in semifinale affronterà il Chelsea, che ha vinto a fatica sul campo del Brentford con l'autogol di Jansson e il rigore di Jorginho.



QUARTI DI FINALE COPPA DI LEGA INGLESE



Brentford-Chelsea 0-2

80' autogol Jansson (C), 85' rigore Jorginho (C).



Liverpool-Leicester 4-3 dopo i rigori (3-3)

9' e 13' Vardy (Le), 19' Oxlade-Chamberlain (Liv), 33' Maddison (Lei), 68' Diogo Jota (Liv), 90+5' Minamino (Liv).



Tottenham-West Ham 2-1

29' Bergwijn (T), 32' Bowen (W), 34' Lucas Moura (T).