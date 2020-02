Se i numeri contassero qualcosa sarebbe una sfida finita ancora prima di cominciare. Ma si tratta pur sempre di una finale di EFL Cup e la partita tra Aston Villa e Manchester City potrebbe riservare alcune sorprese, anche se il divario tecnico e di quote va tutto a favore dei ragazzi di Pep Guardiola. Dopo aver espugnato il Santiago Bernabeu in Champions, i Citizens cercano il secondo trofeo stagionale dopo aver già alzato al cielo il Community Shield in estate. I betting analyst vedono una partita in discesa per Aguero e compagni visto che il settimo successo nella competizione, il quinto negli ultimi sette anni, viene quotato a 1,12. Una montagna da scalare per l’Aston Villa, quindi, poiché un eventuale trionfo dei ragazzi di Birmingham è dato addirittura a 14,75. Scende invece la quota per il pareggio nei 90 minuti, 6,75. Molto difficile anche che la sfida termini ai rigori: un’ipotesi questa a 10,50. Vista la potenza offensiva della formazione di Guardiola l’Over, 1,35, si fa preferire all’Under, 2,75: così, in ottica di risultato esatto, un secco 3-0 in favore dei biancazzurri di Manchester pagherebbe sei volte la posta. E un eventuale miracolo dei Villans? Molto complesso secondo i quotisti: basti pensare che il successo di misura, 1-0, dei ragazzi di Dean Smith è offerto addirittura a 42,00, secondo Agipronews.