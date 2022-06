Si delinea il tabellone dell'edizione 2022-23 della Coppa Italia, che sarà formato complessivamente da 44 squadre (comprese le quattro che parteciperanno al turno preliminare).



Nel corso dell'estate fra Serie B e Lega Pro inizierà il percorso di formzaione delle prime fasi del tabellone, ma la Lega Serie A ha già estratto l'ordine di formazione degli ottavi di finali con le 8 teste di serie che sono state distribuite nei due lati del tabellone. Le sfide degli ottavi saranno come sempre in gara unica e andranno in scena dopo i Mondiali in Qatar il 10, 12, 17 e 19 gennaio. I quarti saranno invece disputati in partita secca tra il 31 gennaio e il 2 febbraio, con il match da giocare in casa della squadra meglio classificata nella stagione appena conclusa.



L'Inter parte come testa di Serie numero 1, mentre le altre si dispongono negli abbinamenti con l'ordine di arrivo in campionato e quindi Milan, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta. Se tutte e 8 arrivassero ai quarti di finale gli accoppiamenti sarebbero da un lato Inter-Atalanta e Juventus-Lazio, con la possibile semifinale Inter-Juventus (ultima finale), mentre dall'altro Milan-Fiorentina e Napoli-Roma. Un derby milanese sarà quindi possibile soltanto in finale.