Il mercato è entrato nel vivo, ma lo sguardo è già puntato anche alla prossima stagione. Ad attirare l’attenzione è il tabellone della Coppa Italia 2023/24, dove in semifinale potrebbe esserci un derby Milan-Inter. Vediamo come.



GLI INCROCI - Inter, Napoli, Lazio, Milan, Atalanta, Roma, Juventus e Fiorentina saranno teste di serie ed entreranno negli ottavi di finale; nei quarti, tra i possibili incroci ci sono Inter-Fiorentina (la finale di quest’anno) e Milan-Atalanta da una parte; il derby Lazio-Roma e Napoli-Juve dall’altra. In semifinale, poi, da una parte del tabellone potrebbe esserci il derby di Milano.