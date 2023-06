André Onana non è tra i giocatori cedibili per l’Inter, ma se dovesse arrivare l’offerta giusta potrebbero valutare la separazione dopo una sola stagione. In caso di addio, ai nerazzurri piace il portiere georgiano del Valencia Mamardashvili. Lo racconta il Corriere dello Sport, secondo il quale ci sarebbe la concorrenza di Chelsea e Manchester United.