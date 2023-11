Proseguono i sedicesimi di finale di Coppa Italia. In programma in questo mercoledì 1 novembre ben tre match. Alle 15 in scena una nuova sfida tra due azzurri del 2006: a Marassi, il padrone di casa Gilardino e il suo Genoa se la vedono con la Reggiana di Nesta.





Alle 18, al Via del Mare, il Lecce ospita il Parma capolista in Serie B.





Infine alle 21 l'unica sfida di oggi in cui si affrontano due squadre della massima serie: Udinese-Cagliari.





IL TABELLONE:

Ottavi di finale:

Bologna-Inter

LECCE-PARMA:vs Fiorentina

SASSUOLO-SPEZIA:vs Atalanta

CAGLIARI-UDINESE vs Milan

GENOA-REGGIANA vs Lazio

Cremonese-Roma

Salernitana-Juventus

TORINO-FROSINONE vs Napoli