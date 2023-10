Torna in scena la Coppa Italia con i sedicesimi di finale della competizione, ultimo turno prima dell’arrivo nel torneo delle 8 big di Serie A, ovvero Napoli, Inter, Milan, Lazio, Juventus, Roma, Fiorentina e Atalanta.



Si parte alle ore 15 con i giallorossi di Josè Mopurinho che attendono di conoscere il nome della loro avversaria agli ottavi di finale, in una sfida targata tutta Serie B: la Cremonese ospiterà il Cittadella, riedizione dell’ultima giornata di cadetteria.



Si prosegue alle ore 18 con il duello tra due ex Campioni del Mondo: Filippo Inzaghi sfiderà Andrea Pirlo per Salernitana contro Sampdoria. Le due squadre sono reduci da un periodo sicuramente non semplice, con i blucerchiati in piena zona retrocessione in Serie B e i campani che, in massima divisione, occupano l’ultima posizione. Una sfida che vedrà spettatrice la Juventus di Massimiliano Allegri, diretta avversaria agli ottavi della squadra vincitrice.



Si chiude alle 21 e, in serata, saranno i detentori del trofeo in carica (l’Inter di Simone Inzaghi) ad avere gli occhi puntati sull’unica sfida che vede contrapposti due club di Serie A: allo stadio Dall’Ara, il Bologna affronterà l’Hellas Verona.