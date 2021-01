Calcio senza pause, calendario estremamente compresso. Dopo le gare di Serie A del weekend, torna subito in campo la, con il programma delle restanti partite degli: questa seraallo Stadio Olimpico ladi Pauloriceve lodi Vincenzonella riedizione del match di cinque anni fa, che vide i capitolini di Garcia clamorosamente eliminati in casa proprio dai liguri, allora in Serie B. I giallorossi arrivano a questo impegno con le ossa rotte, dopo il brutto ko nel derby e il pari contro l'Inter, e a voglia di riscatto, per conquistarsi i quarti di finale contro il Napoli, in programma la prossima settimana: l'allenatore portoghese non effettua gran turnover in vista della Serie A, al contrario del collega. Dal canto loro gli ospiti, reduci da un periodo positivo in campionato con tre risultati utili di fila e cinque punti di margine sulla zona rossa, vogliono l'impresa.- ​​Roma e Spezia si ritrovano ancora agli ottavi di finale di Coppa Italia. Era infatti già successo nella stagione 2015/16, con i liguri che vinsero clamorosamente ai rigori, dopo che i tempi supplementari erano terminati sullo 0-0. Quello del dicembre 2015 è ad oggi anche l’unico precedente fra Roma e Spezia.: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Peres, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.Krapikas; Vignali, Erlic, Ismajli, Ramos; Deiola, Leo Sena, Maggiore; Agudelo, Galabinov, Saponara.​