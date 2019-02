Atalanta con un piede in finale di Coppa Italia. La squadra di Gasperini, assieme alla Fiorentina, ieri sera è stata protagonista di una spettacolare semifinale di andata: il 3-3 del Franchi, però, avvantaggia nettamente i nerazzurri in vista del match di ritorno, in calendario ad aprile a Bergamo. Sul tabellone Snai la qualificazione dell'Atalanta è data a 1,25 (era a 1,55 prima della partita di ieri) mentre quella dei viola è salita da 2,35 a 4,25. Decisamente più equilibrata la situazione dell'altra semifinale: Lazio e Milan, dopo lo 0-0 dell'Olimpico, sono a quota ravvicinata: a 1,85 i biancocelesti in finale, a 1,90 i rossoneri.