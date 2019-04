La Lazio aspetta la sua rivale. Questa sera all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo va in scena il ritorno della seconda semifinale di Coppa Italia, tra Atalanta e Fiorentina. Dopo il clamoroso 3-3 del Franchi, i nerazzurri partono favoriti, ma i viola - che nel frattempo hanno cambiato allenatore, passando da Pioli a Montella - vogliono centrare il passaggio del turno per sperare in una qualificazione all'Europa League che, per la classifica, sarebbe altrimenti impossibile da raggiungere. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre e dove seguire l'incontro in tv.



ATALANTA-FIORENTINA (ore 20.45, Rai 1)



Atalanta: Gollini; Masiello, Djimsiti, Palomino; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.



Fiorentina: Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Mirallas, Benassi, Veretout, Gerson, Biraghi; Chiesa, Muriel.