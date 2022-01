La Coppa Italia riprende il suo cammino con gli ottavi di finale che vedranno impegnate ben 15 formazioni di Serie A con la sola eccezione del Lecce il quale, dopo aver eliminato lo Spezia, farà visita alla Roma la prossima settimana. Il programma si apre domani sera con la sfida tra Atalanta e Venezia: un match, secondo gli esperti, colorato di nerazzurro visto che i ragazzi di Gasperini sono ampiamente favoriti a 1,30 rispetto al 9,00 dei lagunari con il pareggio a 5,50. Ampia la forbice anche per il passaggio del turno visto che l’Atalanta nei quarti è offerta a bassa quota, 1,12, mentre il passaggio turno del Venezia pagherebbe 6 volte la posta. Sia Gasperini che Zanetti amano il gioco propositivo e offensivo: normale quindi che l’Over, a 1,50, si faccia preferire di molto all’Under, dato a 2,40. Entrambe le formazioni dispongono di ottimi tiratori dalla distanza tanto che un gol da fuori area si gioca a 2,25. Nella gara di campionato, quando Atalanta e Venezia si sfidarono a distanza di 18 anni dall’ultimo incrocio, Mario Pasalic fu il protagonista assoluto: una tripletta che stroncò le velleità dei neroverdi. Il giocatore croato ancora a segno è offerto a 3,00. Ma attenzione anche alla Supercoppia con Luis Muriel che, proprio nella gara dello scorso 30 novembre, servì due assist al suo numero 88: ripetere l’impresa pagherebbe 9 volte la posta. Zanetti si affida ancora una volta al suo giocatore di maggior talento, Mattia Aramu. Il fantasista, 5 gol e 3 assist in stagione, vuole lasciare il segno anche in Coppa Italia: la sesta marcatura dell’anno si gioca a 5,00.