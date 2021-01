Continuano i quarti di finale di Coppa Italia, in programma due partite. Si parte alle 17.45 con la Lazio di scena a Bergamo contro l'Atalanta. Venti mesi Inzaghi ha vinto una Coppa Italia molto discussa, i nerazzurri vogliono prendersi una piccola rivincita. Alle 20.45 tocca alla Juventus cercare la qualificazione alle semifinali, dove l'attende l'Inter, contro la sorprendente Spal. Turno di riposo per Ronaldo, in difesa spazio alle 3D, Dragusin, Demiral e de Ligt.TV: Rai 2portiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Mahele, Pessina, Freuler, Gosens; Miranchuk, Malinovskyi; Muriel.Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Escalante, Akpa-Akpro, Fares; Pereira, Muriqi.TV: Rai 1Buffon; Dragusin, Demiral, de Ligt; Bernardeschi, Rabot, Fagioli, Ramsey, Frabotta; Kulusevski, Morata.Berisha; Spaltro, Vicari, Ranieri; Dickmann, Murgia, Mora, Sernicola; Brignola, Seck; Floccari.