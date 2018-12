Il fattore campo è decisivo nel pronostico del match del quarto turno di Coppa Italia tra Benevento e Cittadella. I precedenti sono in equilibrio perfetto (tre vittorie a testa in sei scontri diretti) ed entrambe navigano nella zona play off della Serie B, separate da due punti appena. Giocare al Vigorito (dove nell'ultimo anno e mezzo hanno perso solo due volte) è un plus che vale il ruolo di favoriti ai sanniti, dati a 2,05 sul tabellone 888sport.it per la vittoria che vale la sfida agli ottavi contro l'Inter. Si punta a 3,50 sui veneti, mentre il primo pareggio in assoluto tra le due è valutato 3,40. Per la cronaca, le ultime tre sfide sono terminate sempre con il risultato di 1-0, per l'una o per l'altra: un finale che pagherebbe 7 volte la posta a favore del Benevento e 9 per il Cittadella.