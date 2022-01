Prosegue il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia e se l'Atalanta ha strappato ieri il pass per i quarti battendo 2-0 il Venezia uscirà dalla sfida del Diego Armando Maradona la sua rivale. Si affrontano a partire dalle 18 il Napoli di Luciano Spalletti, ancora senza Osimhen (anche se ha avuto il via libera per allenarsi in gruppo) e la Fiorentina di Vincenzo Italiano, sconfitta pesantemente dal Torino martedì e chiamata al riscatto immediato nel big match di questi ottavi di coppa.



PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Juan Jesus; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. All. Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara. All. Italiano.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Napoli-Fiorentina, calcio d'inizio alle ore 18 al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, sarà visibile in esclusiva e in chiaro dalla reti Mediaset che la trasmetterà su Italia 1 (canale 4 o 6 del digitale in base alla regione) e Italia 1 HD (504 o 506)