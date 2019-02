L'Aia ha comunicato che l’Arbitro Daniele Doveri designato per la gara Fiorentina - Atalanta, in programma mercoledì 27 febbraio e valida per le Semifinali di andata della Coppa Italia 2018/2019, sarà sostituito dal collega Piero Giacomelli. Gianluca Manganiello sostituirà Giacomelli come VAR.



FIORENTINA – ATALANTA h. 21.00

GIACOMELLI

DEL GIOVANE – BINDONI

IV: MARIANI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: VALERIANI